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Путин получил 87,28 процента голосов после обработки всех протоколов

Владимир Путин побеждает на выборах президента России с 87,28 процента голосов после обработки 100 процентов протоколов бюллетеней. Об этом сообщили в пресс-службе Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в понедельник, 18 марта

Второе место занял представитель КПРФ Николай Харитонов — у него 4,31 процента голосов. На третьем месте — Владислав Даванков от партии «Новые люди», который набрал 3,85 процента голосов. В свою очередь представитель от партии ЛДПР Леонид Слуцкий с результатом в 3,2 процента голосов закрывает список кандидатов, передает сайт ЦИК.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев уже поздравил Путина с победой на президентских выборах и назвал ее блестящей.

Накануне Владимир Путин прибыл в свой избирательный штаб, расположенный в Гостином дворе в Москве. Он поблагодарил россиян за сплоченность и обозначил успехи ВС РФ в зоне спецоперации.

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Кандидаты на пост в президенты России от фракции «Новые люди» Владислав Даванков и член партии КПРФ Николай Харитонов после публикации первых итогов голосования признали победу действующего президента РФ Владимира Путина на выборах главы государства.

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