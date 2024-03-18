Путин рассказал об отношении к перешедшим на сторону Украины россиянам

Президент России Владимир Путин заявил, что к россиянам, нападавшим на границу РФ , будут относиться как к «находящимся в зоне боевых действий». Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам президентских выборов, сообщает «Коммерсант».

Говоря о недавних атаках «Русского добровольческого корпуса»* (РДК*, организация признана террористической и запрещена в России) и «Легиона «Свобода России»* (организация признана террористической и запрещена в России), Путин вспомнил о власовцах — военнослужащих СССР, перешедших на сторону нацистской Германии.

«Чем они закончили — хорошо известно. Тогда эти подонки воевали на стороне нацистов. Сейчас есть такие же люди, которые воюют на стороне неонацистов», — сказал Путин.

По его оценкам, общая численность четырех групп россиян, которые участвуют в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины, около 2,5 тысяч человек. Их бросают на «мясные штурмы» на государственную границу РФ. Потери у формирований большие — до 800 человек.

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Путин отметил, что это люди, которые пошли с оружием в руках «против своей Родины».

«У нас нет смертной казни, но мы к этим людям всегда — и сейчас, и в будущем — будем относиться как к тем, которые находятся в зоне боевых действий», — сказал президент.

Глава государства добавил, что всем правоохранительным органам дадут указание поименно выявлять участников атак на российскую границу и принимать «соответствующие действия».

*организация признана террористической и запрещена в России