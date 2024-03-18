$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

В Кремле ответили на обвинения в «нелегитимных выборах» президента России

Уровень поддержки кандидата в президенты России Владимира Путина показывает несостоятельность обвинений и спекуляций в «нелегитимных выборах».

В Кремле ответили на обвинения в «нелегитимных выборах» президента России
© РИА Новости

Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Невероятный уровень поддержки [Путина] среди населения — это лучший знак, что все спекуляции о "нелегитимных выборах" необоснованны», — сказал пресс-секретарь президента.

По последним данным ЦИК, по итогам обработки 99,43 процента протоколов кандидат в президенты Владимир Путин набирает 87,32 процента голосов. На втором месте находится кандидат от КПРФ Николай Харитонов с 4,32 процента голосов, за ним идет Владислав Даванков от «Новых людей» — у него 3,79 процента голосов. Четвертое место пока занимает кандидат от ЛДПР Леонид Слуцкий с 3,19 процентов голосов.

Выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Они завершились 17 марта в 21:00 по московскому времени, когда в 20:00 по местному часовому поясу участки закрылись в самой западной точке страны — Калининградской области. Явка на выборах президента превысила 74 процента.

Политика
Владислав Даванков
Николай Харитонов
Дмитрий Песков
Владимир Путин
ЦИК России
КПРФ
ЛДПР
Горячая новость
Калининградская Область
Главные новости
Больше новостей
Lenta.ru: главные новости