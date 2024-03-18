Путин заявил, что женщин на госпостах должно быть больше
Владимир Путин поддерживает увеличение числа женщин на государственных постах, однако считает важным руководствоваться при назначении не только гендерным фактором. Такое заявление лидирующий на выборах кандидат в президенты и действующий глава государства сделал, отвечая на вопросы журналистов в своем предвыборном штабе.
"У нас в правительстве мало женщин", - признал Путин. "Мы же все-таки при принятии таких кадровых решений руководствуемся не гендерными соображениями, а соображениями личных, деловых качеств, профессиональной подготовки", - подчеркнул глава государства.
"Я лично считаю, что чем больше женщин в руководящих органах <...>, тем лучше. Будем к этому стремиться", - заключил Путин.