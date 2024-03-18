Страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна
Страна, в которую после выборов отправится кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин, уже известна, детали поездки позже сообщил Кремль. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.
«Мы сообщим о нем своевременно. Он известен», — сообщил он журналистам.
Владимир Путин в свою очередь заявил, что его избирательный штаб проделал огромную работу, и их основная задача в данный момент не зафиксировать результаты голосования, а идти вперед.
«Мы, как я говорил на встрече со штабом, с волонтерами, мы проделали за предыдущие несколько месяцев большую работу, но без всякого сомнения основная задача сейчас заключается в том, чтобы не зафиксировать результаты выборов, а, наоборот, на основе этого результата двигаться вперед», — подчеркнул он, добавив, что им предстоит сделать все, что они обещали в ходе предвыборной кампании.
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