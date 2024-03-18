Страна первого после выборов зарубежного визита Путина уже известна

Страна, в которую после выборов отправится кандидат в президенты России и действующий глава государства Владимир Путин, уже известна, детали поездки позже сообщил Кремль. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы сообщим о нем своевременно. Он известен», — сообщил он журналистам.

Владимир Путин в свою очередь заявил, что его избирательный штаб проделал огромную работу, и их основная задача в данный момент не зафиксировать результаты голосования, а идти вперед.