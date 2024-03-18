Путин назвал народ источником власти в России

Народ в России — истинный источник власти, единая воля людей формируется из каждого голоса. Такое заявление сделал кандидат в президенты РФ, действующий глава государства Владимир Путин в своем предвыборном штабе, передает ТАСС.

«Это чрезвычайно важная вещь, она не носит формально-юридического характера: источником власти в стране является российский народ. И из голоса каждого гражданина России составляется единая воля народов РФ», — сказал он.

Путин добавил, что народ — основа и опора существования любой страны, ее развития в сфере обороноспособности, в сфере образования, науки и по всем остальным не менее важным направлениям.

Действующий лидер РФ поблагодарил всех граждан, отдавших свой голос на минувших выборах, подчеркнув, что все мы — «одна команда».

Путин также ответил на вопрос о том, как планирует отмечать победу на выборах.

«Сейчас побеседую с генеральным штабом и с министром обороны. До свидания!" - сказал он изданию Life, отвечая на соответствующий вопрос.

По данным ЦИК РФ, Владимир Путин в данный момент лидирует на президентских выборах 2024 года, набирая 87,17% голосов по итогам обработки 70,03% протоколов.