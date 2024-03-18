Путин объяснил высокую явку на выборы

Драматические события, которые сегодня вынуждена переживать России, напрямую повлияли на высокую явку избирателей на выборах нового главы государства. Такое заявление журналистам сделал кандидат в президенты РФ и действующий лидер страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

«Это связано с драматизмом тех событий, через которые проходит страна. Связано с сегодняшней ситуацией», — указал он, отвечая на вопрос о том, с чем, по его мнению, связана высокая явка граждан на минувших президентских выборах.

Также Путин признался, что ему в данный момент очень приятно находиться среди своих единомышленников и сторонников. Он подчеркнул, что имеет в виду людей, которые «близко с ним мыслят» и имеют общие цели.

В то же время Молдавский оппозиционер Илан Шор поздравил Путина с «уверенной победой на выборах президента России»:

«Я хочу сказать ему большое спасибо за те важные и добрые дела, которые он делал для нашей страны <...> Я уверен, что сегодня большинство наших граждан видят в Российской Федерации надежного друга и партнера», — заявил он.

По данным ЦИК, явка избирателей на выборы превысила 73%. Владимир Путин по итогам обработки 70,34% протоколов набирает 87,17% голосов.