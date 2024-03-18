Путин поблагодарил всех проголосовавших на выборах россиян
Действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин поблагодарил всех граждан России, проголосовавших на выборах.
"Мы все одна команда", - заявил он в своем предвыборном штабе.
Путин дал первые комментарии после завершения голосования
Путин подчеркнул, что источником власти в стране является российский народ, и из голоса каждого гражданина составляется единая воля народа страны.
Он также выразил особую благодарность участникам СВО: они, по его словам, обеспечивают России "условия ее развития и существования".