Путин поблагодарил всех проголосовавших на выборах россиян

Действующий глава государства, кандидат в президенты Владимир Путин поблагодарил всех граждан России, проголосовавших на выборах.

"Мы все одна команда", - заявил он в своем предвыборном штабе.

Путин дал первые комментарии после завершения голосования

Путин подчеркнул, что источником власти в стране является российский народ, и из голоса каждого гражданина составляется единая воля народа страны.

Он также выразил особую благодарность участникам СВО: они, по его словам, обеспечивают России "условия ее развития и существования".