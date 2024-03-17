Белый дом утверждает, что выборы президента России не были справедливыми

Администрация Соединенных Штатов утверждает, что выборы российского президента не являются "ни свободными, ни справедливыми". Об этом сообщил журналистам представитель Совета национальной безопасности Белого дома.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов заявил ТАСС, что Москва не придает значения мнению Вашингтона об итогах нынешних президентских выборов в России. Он подчеркнул, что Россия уже отвергла позицию Соединенных Штатов, которые заявили, что не намерены признавать результаты голосования в новых российских регионах. Антонов указал, что такие решения и позиция американской администрации никоим образом не влияют и не могут влиять на законность избирательного процесса в России.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети российских регионов. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.