ЦИК обработал 40,03% протоколов

Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,34% голосов по итогам обработки 40,03% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

У Николая Харитонова от КПРФ 4,11% голосов. Владислав Даванков от «Новых людей» получает 3,92% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,06%.

ВЦИОМ обнародовал результаты экзитполов на выборах президента РФ

Президенту уже доложили о первых результатах выборов главы государства. Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев поздравил Путина с победой на президентских выборах, назвав её блестящей.