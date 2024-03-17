Захарова прокомментировала удар дрона по вертолету в Приднестровье

Удар беспилотником-камикадзе по Тирасполю является попыткой расшатать ситуацию в Приднестровье и посеять панику среди голосующих на выборах президента России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Комментарий опубликован на сайте внешнеполитического ведомства.

«Смешно выглядят заявления молдавских властей о якобы непричастности к этому удару киевского режима», - сказала Захарова.

Она отметила, что в результате налета уничтожен транспортный вертолет вооруженных сил непризнанной республики.

Дрон-камикадзе атаковал воинскую часть в Приднестровье

Беспилотник-камикадзе атаковал воинскую часть в Тирасполе в воскресенье, 17 марта. Пострадавших нет. В результате падения дрона произошел пожар, передает «Радиоточка НСН».