Путин лидирует на выборах президента РФ после обработки 30% протоколов

Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов.

Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.

У Николая Харитонова от КПРФ 3,96% голосов.

Владислав Даванков от «Новых людей» получает, предварительно, 3,81% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01%.

ВЦИОМ обнародовал результаты экзитполов на выборах президента РФ

Ранее сообщалось, что Путин набирает 87,97% голосов на президентских выборах по итогам обработки 24,4% протоколов.