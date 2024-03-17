Путин лидирует на выборах президента РФ после обработки 30% протоколов

ЦИК: Путин набирает 87,68% голосов после обработки 30,08% протоколов
Самовыдвиженец Владимир Путин набирает 87,68% голосов по итогам обработки 30,08% протоколов.
Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии.
У Николая Харитонова от КПРФ 3,96% голосов.
Владислав Даванков от «Новых людей» получает, предварительно, 3,81% голосов, а лидер ЛДПР Леонид Слуцкий — 3,01%.
ВЦИОМ обнародовал результаты экзитполов на выборах президента РФ
Ранее сообщалось, что Путин набирает 87,97% голосов на президентских выборах по итогам обработки 24,4% протоколов.