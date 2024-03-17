В МИД России заявили о вмешательстве США и ФРГ в выборы

В Министерстве иностранных дел (МИД) России заявили об иностранном вмешательстве в процесс голосования. При этом отмечается, что именно недружественные страны пытаются помешать ходу выборов президента страны. Об этом сообщает ТАСС.

«Вмешательство в выборы президента России идет со стороны всех недружественных стран», — отметили во внешнеполитическом ведомстве.

При этом в МИД рассказали, что США и ФРГ лидируют в процессе вмешательства в российские выборы.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что любые попытки вмешательства в выборы президента, «во-первых, обречены на провал, а во-вторых, аукнутся [желающим в них вмешаться]».

Позднее она обвинила посольство Великобритании в открытом вмешательстве во внутренние дела России. Она пригрозила вызвать британского посла «для профилактики».