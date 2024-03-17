$91.87+0.2399.97-0.29
Войти в почту

Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента

Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента РФ.

Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента
© РИА Новости
"Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", - сказала Памфилова журналистам, комментируя рост явки по сравнению с выборами президента 2018 года.

Также она добавила, что высокой явке способствовало трехдневное голосование, поскольку у избирателей расширяются возможности для выбора.

"Все те, кто раньше хотел [проголосовать], но по каким-то причинам не мог, сейчас такая возможность появилась", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что общая явка на выборах президента России превысила показатели прошлой президентской кампании 2018 года.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Политика
Владислав Даванков
Николай Харитонов
Элла Памфилова
Владимир Путин
ЦИК России
КПРФ
ЛДПР