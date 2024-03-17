Председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила Запад за высокую явку на выборах президента РФ.

"Хочу сказать спасибо Западу, он нас сплотил. В большей степени поняли, как важно сейчас быть вместе, знаете, чем больше на нас давят, тем больше мы даем отпор", - сказала Памфилова журналистам, комментируя рост явки по сравнению с выборами президента 2018 года.

Также она добавила, что высокой явке способствовало трехдневное голосование, поскольку у избирателей расширяются возможности для выбора.

"Все те, кто раньше хотел [проголосовать], но по каким-то причинам не мог, сейчас такая возможность появилась", - подчеркнула она.

Ранее сообщалось, что общая явка на выборах президента России превысила показатели прошлой президентской кампании 2018 года.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков ("Новые люди"), Владимир Путин (самовыдвиженец), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).