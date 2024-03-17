Памфилову возмутило отношение властей Латвии к голосованию россиян

Власти Латвии приравняли к нарушению право россиян проголосовать на выборах президента. Так председатель ЦИК РФ Элла Памфилова прокомментировала случаи изъятий документов у граждан России, сообщает РИА Новости.

«Докатились, впервые право проголосовать причисляется к какому-то страшному наказанию или что это какое-то чуть ли не нарушение», — сказала Памфилова на брифинге.

Ранее российские дипломаты сообщили, что власти Латвии изымают у россиян, пришедших на участок для голосования, латвийские удостоверения личности. Местные силовики оцепили посольство Российской Федерации и проверяют документы у всех пришедших.

В посольстве РФ назвали это «изощренной формой издевательства». В дипмиссии отметили, что у некоторых избирателей забирали ID-карты с видом на жительство.