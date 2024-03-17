В России отреагировали на готовность Франции к наземным операциям на Украине

Россия готова ответить на наземные операции Франции на территории Украины, утверждает первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Так в разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на соответствующее заявление французского лидера Эммануэля Макрона.

© Lenta.ru

«Россия может ответить и очень серьезно ответит на действия, которые будут подвергать опасности наших граждан. Но хочу сказать о заявлении Макрона: он постоянно делает разные заявления, потом отказывается от этих заявлений. Во Франции это вызывает большие возмущения у многих граждан и политических деятелей. Макрону надо остановиться и подумать, о чем он говорит», — сказал депутат.

По мнению парламентария, активность Макрона относительно украинского конфликта связана с его политическими амбициями

«Это трудно поддается объяснению, такая его позиция, противоречивость во многих заявлениях. С одной стороны, явно прослеживается попытка взять на себя функции лидера в Европе, с другой стороны, это большие риски, потому что за такие вещи его могут и снести собственные избиратели», — заключил он.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что не исключает, что Париж может провести наземные операций на территории Украины, чтобы противостоять российским войскам. Об этом он рассказал в интервью газете Le Parisien.

СМИ: Макрон предупредил Шольца, что выступит с идеей по отправке войск на Украину

По его словам, сила Франции заключается в том, что она может это сделать. При этом политик добавил, что не хотел бы такого развития событий и не намерен это инициировать.