Захарова заявила, что попытки Запада помешать голосованию провалились

Попытки Запада угрожать и оказывать давление на россиян провалились, граждане за рубежом активно голосуют на выборах президента РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Они (страны Запада - прим. ТАСС) поняли, что не сработало ничего: не сработали угрозы, не сработало запугивание людей, не сработали логистические меры, потому что наше посольство чуть ли не окружили колючей проволокой. <...> Люди все-таки пришли, люди, как, например, в Таиланде, <...> люди готовы были стоять несколько часов под солнцем в жаре именно для того, чтобы проголосовать", - сказала она в эфире телеканала "Соловьев Live".