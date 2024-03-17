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Захарова заявила, что попытки Запада помешать голосованию провалились

Попытки Запада угрожать и оказывать давление на россиян провалились, граждане за рубежом активно голосуют на выборах президента РФ. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова заявила, что попытки Запада помешать голосованию провалились
© РИА Новости
"Они (страны Запада - прим. ТАСС) поняли, что не сработало ничего: не сработали угрозы, не сработало запугивание людей, не сработали логистические меры, потому что наше посольство чуть ли не окружили колючей проволокой. <...> Люди все-таки пришли, люди, как, например, в Таиланде, <...> люди готовы были стоять несколько часов под солнцем в жаре именно для того, чтобы проголосовать", - сказала она в эфире телеканала "Соловьев Live".
Политика
Мария Захарова
МИД России
Таиланд