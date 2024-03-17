В РФ отреагировали на информацию о поставках снарядов ВСУ союзниками Москвы

Информацию о поставках снарядов Вооруженным силам Украины (ВСУ) союзниками России необходимо проверять, считает председатель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. В разговоре с «Лентой.ру» он отреагировал на публикацию The Wall Street Journal о помощи Киеву дружественных Москве стран.

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«The Wall Street Journal, я думаю, выдает желаемое за действительное. Я не исключаю, что американцы и натовцы стараются поощрить всех тех, кто думает о возможности поставок вооружений недружественным нам странам, Украине, чтобы усугубить конфликт. Это надо проверять, это достаточно серьезная тема и нуждается в профессиональном, внимательном подходе. Но бросать такие тезисы — это очередной пример провоцирования новых столкновений, жесткости в идущем украинском конфликте», — сказал сенатор.

Как сообщает The Wall Street Journal, некоторые союзные России страны поставляют снаряды на Украину. Об этом изданию рассказали несколько чешских чиновников. При этом названия этих государств не называются.

WSJ: Чехия взяла снаряды для Украины от союзников России

В то же время журналисты отметили, что партнеры Москвы в Азии и Африке отказались отправлять оружие и боеприпасы Украине по просьбе США. Также газета пишет, что основным поставщиком вооружений Киеву остается Вашингтон и государства НАТО.