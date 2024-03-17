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У избирательного участка в посольстве России в Токио образовалась очередь

Перед избирательными участками в посольствах России в Японии и Южной Корее собрались очереди из желающих проголосовать на выборах президента РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

У избирательного участка в посольстве России в Токио образовалась очередь
© The Embassy of the Russian Federation in Japan/Facebook (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

По подсчетам корреспондента агентства, перед входом в дипмиссию в Токио стоят более 70 человек, и еще 15 человек ждут перед избирательным участком №8367.

До этого посол России в Японии Николай Ноздрев заявлял, что голосование в дипмиссии идет активно.

Очередь также выстроилась перед избирательным участком в Сеуле. Как передает РИА Новости, она двигается быстро, но все время пополняется избирателями всех возрастов.

На входе и неподалеку от избирательного участка в Сеуле, который открылся в консульском отделе посольства, дежурят несколько полицейских. Еще несколько сотрудников правоохранительных органов охраняют переулок на подходе к участку.

15 марта в России началось голосование на выборах президента, в том числе в дистанционном формате. Они продлятся до 17 марта включительно.

За президентский пост впервые с 2008 года поборются четыре кандидата: Владислав Даванков (партия «Новые люди»), Владимир Путин (в качестве самовыдвиженца), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Если действующий президент РФ Путин одержит победу на предстоящих выборах, то это будет его пятый президентский срок.

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