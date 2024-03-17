В России указали на тоталитарные тенденции в Евросоюзе

Постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что тоталитарные тенденции в Евросоюзе «набирают обороты». Об этом он написал в своем Telegram-канале.

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Ульянов подчеркнул, что в первую очередь тоталитарные тенденции наблюдаются в странах Балтии. «Российским гражданам пытаются помешать принять участие в выборах президента Российской Федерации», — отметил он.

Дипломат добавил, что проголосовавшие россияне «рискуют подвергнуться репрессиям», однако западные страны на это не реагируют. «Полная тишина на Западе», — заключил он.

Ранее в МИД России предупредил о попытках россиян в Прибалтике, планирующих голосовать на выборах президента России. Позже ведомство запретило въезд 347 публичным лицам стран Прибалтики за антироссийские действия.