В России начался последний день голосования на выборах президента

17 марта - заключительный день выборов президента России. К настоящему времени в волеизъявлении приняло участие более половины россиян, явка составляет 58,75%.

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В дистанционном электронном голосовании в 28 регионах поучаствовало 90% из более 4,67 млн заявившихся. Все избирательные участки закроются в 20:00 по местному времени, а первые итоги станут известны после 21:00 мск. Как проходит последний день выборов президента - в онлайн-трансляции "Газеты.Ru".