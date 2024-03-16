Медведев прокомментировал порчу избирательных бюллетеней

Поджог и порча урн с бюллетенями - поступок, равный государственный измене, и наказываться должен соответствующим образом. Такое мнение высказал зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

По словам Медведева, "негодяи, которые совершают преступления на избирательных участках или рядом с ними (поджоги, вандализм и прочее)", должны помнить, что могут быть привлечены к ответственности не только за воспрепятствование голосованию.

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"Они предатели, и их деяния могут быть квалифицированы гораздо строже: по ст. 275 УК РФ - государственная измена в форме оказания иностранному государству какой-либо помощи в период войны, - уверен зампред СБ РФ. - И по другим статьям уголовного закона". "Это не детская игра в спички или невинная шалость с зеленкой. Это прямое содействие тем выродкам, которые сегодня обстреливают наши города", - подчеркнул Медведев.

Поджигателей избирательных участков можно судить за госизмену или по другим строгим статьям УК РФ, считает Медведев.​​​​​