Кадыров проголосовал на выборах президента России

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров принял участие в выборах президента России. Об этом стало известно в субботу, 16 марта.

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Политик вместе с членами семьи прибыл на избирательный участок в родовом селе «Ахмат-Юрт». По словам Кадырова, люди идут на выборы «с праздничным настроением».

По данным избиркома Чечни, на территории республики открыты 514 избирательных участков, в том числе четыре временных, которые образованы на территориях воинских частей, передает РИА Новости.

Голосование на президентских выборах пройдет в период с 15 по 17 марта. Отдать голос онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 все три дня. При этом на президентских выборах 2024 года впервые используется дистанционное электронное голосование.

Несколькими часами ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также проголосовал на выборах президента России. Он обратился к россиянам, подчеркнув важность исполнения гражданского долга.

Накануне Владимир Путин также проголосовал на президентских выборах. Кандидат на пост главы государства отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огареве.