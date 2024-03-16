Кадыров проголосовал на выборах президента России
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров принял участие в выборах президента России. Об этом стало известно в субботу, 16 марта.
Политик вместе с членами семьи прибыл на избирательный участок в родовом селе «Ахмат-Юрт». По словам Кадырова, люди идут на выборы «с праздничным настроением».
По данным избиркома Чечни, на территории республики открыты 514 избирательных участков, в том числе четыре временных, которые образованы на территориях воинских частей, передает РИА Новости.
Голосование на президентских выборах пройдет в период с 15 по 17 марта. Отдать голос онлайн можно будет с 08:00 до 20:00 все три дня. При этом на президентских выборах 2024 года впервые используется дистанционное электронное голосование.
Несколькими часами ранее премьер-министр России Михаил Мишустин также проголосовал на выборах президента России. Он обратился к россиянам, подчеркнув важность исполнения гражданского долга.
Накануне Владимир Путин также проголосовал на президентских выборах. Кандидат на пост главы государства отдал свой голос дистанционно. Он заполнил бюллетень на компьютере рабочего кабинета в своей резиденции в Ново-Огареве.