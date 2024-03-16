Захарова назвала «экстремизмом» попытки Запада сорвать выборы в России
Западные страны в попытке сорвать выборы президента РФ перешли к экстремизму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на мероприятии Российского общества «Знание». Об этом пишет ТАСС.
По ее оценке, Вашингтон и Брюссель выслали ряд дипломатов РФ для того, чтобы сорвать голосование за рубежом.
Захарова подчеркнула, что «Запад натравливает людей, чтобы они приходили на участки и занимались экстремистской деятельностью».
Кроме того, пояснила дипломат, украинские военные наносят удары по Белгороду с тем, чтобы помешать проведению выборов.
Заявления стран Запада, что они не признают выборы в РФ, являются проблемой лишь для них самих, констатировала Захарова.
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