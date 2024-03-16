Никита Михалков проголосовал в Крыму на выборах президента

Народный артист России, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков проголосовал на выборах президента, передает корреспондент ТАСС.

"Я понимаю, что немного решит один голос мой, но я точно знаю, что он присоединится к миллиону", - сказал Михалков.

Он отметил, что сейчас у граждан не должно быть других интересов, кроме национальных интересов своей страны.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.