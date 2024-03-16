Министерство иностранных дел России ведет тщательный учёт попыток вмешательства в выборы президента России, рассказала в своем Telegram-канале представитель МИД Мария Захарова.

Дипмиссия Великобритании опубликовала пост, в котором заявила, что у России якобы нет законных оснований для проведения выборов на территории Крыма и новых регионов, они все принадлежат Киеву, заметила представитель ведомства.

В связи с этим, отметила Захарова, у нее возник вопрос о том, как давно посол Соединенного королевства посещал здание МИД РФ на Смоленской площади.

«Нам его видеть удовольствия не доставляет, но для профилактики можем и вызвать, если подобное не прекратится», — пояснила дипломат.

Вместе с тем, уточнила Захарова, российское внешнеполитическое ведомство понимает, почему Лондон устраивает истерики: «вопреки всем западным козням выборы проходят штатно как в России, так и за рубежом, явка, как отмечает ЦИК, высокая».

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Представитель МИД подчеркнула, что граждане России решают, что кому «принадлежит», и кто с кем хочет быть, а не «британская слегка съехавшая корона».

По ее мнению, британским дипломатам следует заниматься международно-правовым решением проблемы Мальвинских (Фолклендских) островов. Кроме того, им необходимо показать миру Кейт Миддлтон и осудить фейковые фотографии монаршей особы.