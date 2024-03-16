Важную деталь в интервью Путина заметили в США

Западные СМИ и комментаторы начали искажать смысл высказываний президента РФ Владимира Путина об украинском кризисе. Из недавнего интервью российского лидера выхватываются отдельные фразы, которые якобы свидетельствуют о том, что Россия не желает мирных переговоров с Украиной. Об этом пишет аналитик издания Responsible Statecraft Бранко Марчетич.

Марчетич отмечает, что многие западные СМИ начали вводить аудиторию в заблуждение, используя неполные цитаты и фразы, вырванные из контекста интервью Путина (российский президент недавно общался с тележурналистом Дмитрием Киселевым).

Например, в статье Telegraph говорится, что Путин якобы «исключил возможность начала мирных переговоров с Украиной». Затем приводится составная цитата из интервью, в которой намеренно пропущено замечание президента РФ о том, что Москва открыта для переговоров и стремится решить конфликт дипломатическим путем.

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Подобным путем пошли и другие издания и журналисты. Они стремились «изображать дипломатию бесполезной» и писали, что для Кремля «смешно начинать переговоры, когда у Киева заканчиваются патроны».

Между тем президент РФ в беседе с Киселевым сказал, что Россия готова к переговорам с Украиной. Однако они должны учитывать реальную ситуацию на местах и быть «серьезным разговором с гарантиями безопасности России».

«Тот факт, что Путин настаивает на своей готовности к переговорам, хотя и с крупными территориальными уступками с украинской стороны, должен стать обнадеживающей новостью для всех, кто искренне заботится об Украине», — написал Марчетич.

Он напомнил, что еще год назад институт RAND заявил, что экономический и социальный ущерб от конфликта становится разрушительным для Киева.

«Десятки тысяч убитых и раненых, повсеместное разрушение инфраструктуры, демографический кризис и огромный долг, который сделает страну уязвимой для хищнических атак кредиторов», — перечисляет последствия аналитик.

По его словам, западные журналисты и комментаторы не имеют права вводить общественность в заблуждение «с целью подорвать возможность мирного прекращения конфликта, в котором не хочет участвовать все больше и больше украинцев».