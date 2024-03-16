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Кастюкевич назвал создание Западом новой коалиции «прокси-войной»

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич прокомментировал планы западных стран по созданию коалиции по поставкам дальнобойного оружия ВСУ. Об этом пишет РИА «Новости».

Сенатор рассказал об опасности создания Западом новой коалиции
© РИА Новости

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц после переговоров с лидерами Франции и Польши заявил, что в рамках встреч стран Североатлантического альянса и их союзников на авиабазе Рамштайн будет создана коалиция по поставкам Украине дальнобойной артиллерии.

«Поставляя оружие Украине, страны НАТО, по сути, вступают с Россией в прокси-войну, а западные грузы с оружием представляют собой законную цель для российских военных», — подчеркнул Кастюкевич.

Сенатор уточнил, что у западных государств есть деньги, ресурсы, но у них нет того, что есть у России — веры народа, воли к победе. Он добавил, что Запад, развязав конфликт, преследовал только выгоду, стремился заработать деньги.

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