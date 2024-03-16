В Чечне проголосовали палестинские беженцы, имеющие российское гражданство

Палестинские беженцы, проживающие в Чечне и имеющие российское гражданство, приняли участие в выборах президента РФ. Около 60 человек отдали свои голоса на избирательном участке № 293 в селе Автуры, который находится рядом с пунктом их временного размещения.

"Это ближайший пункт от лагеря "Горный ключ", где они временно размещены. Ранее палестинцы, имеющие российское гражданство, подали заявления для голосования по месту нахождения на ближайшем избирательном участке", - отметили в избирательной комиссии Чеченской Республики.

В первый день выборов в Чечне проголосовали более 450 тыс. жителей, явка избирателей составила 55,63%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.