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В Чечне проголосовали палестинские беженцы, имеющие российское гражданство

Палестинские беженцы, проживающие в Чечне и имеющие российское гражданство, приняли участие в выборах президента РФ. Около 60 человек отдали свои голоса на избирательном участке № 293 в селе Автуры, который находится рядом с пунктом их временного размещения.

В Чечне проголосовали палестинские беженцы, имеющие российское гражданство
© ТАСС
"Это ближайший пункт от лагеря "Горный ключ", где они временно размещены. Ранее палестинцы, имеющие российское гражданство, подали заявления для голосования по месту нахождения на ближайшем избирательном участке", - отметили в избирательной комиссии Чеченской Республики.

В первый день выборов в Чечне проголосовали более 450 тыс. жителей, явка избирателей составила 55,63%.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.

Политика
Владислав Даванков
Николай Харитонов
Владимир Путин
Чеченская Республика