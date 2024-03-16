Выборы президента России хорошо организованы, заявил французский политик Эмери Франсис Андре Филипп де Монтескью-Фезансак д`Артаньян, прибывший в Донецкую Народную Республику в качестве международного наблюдателя.

Об этом политик сказал в беседе с РИА Новости.

«Я думаю, что выборы хорошо организованы», — констатировал собеседник агентства.

Политик добавил, что не заметил каких-либо проблем на избирательных участках, а также указал на отсутствие жалоб от избирателей или местных наблюдателей.

Ранее сообщалось, что очная явка на выборах главы государства по состоянию на 11:00 мск во второй день голосования составила 37,17%.