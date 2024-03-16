Президент России Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким умершего в возрасте 89 лет народного артиста России Александра Ширвиндта. Письмо опубликовано на официальном сайте Кремля.

Глава государства отметил, что Александр Анатольевич Ширвиндт являлся выдающимся актером и режиссером, необыкновенно талантливым, мудрым, обаятельным человеком.

«Мы все [его] искренне любили. Поистине легенда отечественного театра и кино», — подчеркнул Путин.

Президент подчеркнул, что Александр Анатольевич посвятил себя служению искусству, трудился с полной отдачей, был открыт и неизменно доброжелателен к коллегам, ученикам, многочисленным почитателям своего щедрого, уникального дарования.