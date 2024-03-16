По словам первого зампостпреда РФ при организации, Розмари ДиКарло распространяет данные о якобы пытках на территории нашей страны.

«Вызывает также сожаление, что она не нашла в себе мужества упомянуть трагичную гибель американского журналиста Гонсало Лиры от пыток киевского режима. Или такие сюжеты ни вас, ни Управление Верховного комиссара ООН по правам человека не интересуют?» — спросил дипломат на заседание по украинской тематике, запрошенное Киевом.

Полянский также заявил, что было бы наивным надеяться, что на место уходящей в отставку заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд придёт «голубь мира».

В интервью РИА Новости он отметил, что в Вашингтоне достаточно русофобов и ненавистников нашей страны.

Нуланд стала известна активным вмешательством в украинские дела во время госпереворота в феврале 2014 года. Широкой публике она запомнилась тем, что кормила печеньем активистов майдана. Позднее она признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины.