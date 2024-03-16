Крым никогда не был и никогда не будет украинским. Об этом заявил председатель Государственного Совета Республики Крым Владимир Константинов в интервью ТАСС.

Ранее Макрон в интервью телеканалам TF1 и France 2 заявил, что Крым снова должен стать частью Украины для достижения прочного мира. Он подчеркнул, что Париж делает все возможное для помощи Украине, для ее возращения к международно признанным границам.

По мнению Константинова, французского президента нельзя назвать разумным человеком, поскольку четко видно, какой будет судьба жителей полуострова в случае установления украинской власти над ним.

Парламентарий призвал Макрона не надеяться на передачу Крыма Украине, поскольку крымчане не намерены никому позволить "сделать Крым безлюдным".

Мурадов объяснил нежелание Запада признать Крым российским

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.