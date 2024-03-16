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Захарова объяснила, почему Молдавия препятствует выборам президента РФ

Правительство Молдавии делает гадости желающим голосовать за президента России в Приднестровье по заказу Запада и против интересов своего собственного народа. Такое заявление сделала официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Захарова объяснила, почему Молдавия препятствует выборам президента РФ
© ТАСС

По ее словам, Россия всегда давала возможность гражданам Молдавии в РФ участвовать в выборах главы государства их страны, какие бы отношения между Москвой и Кишиневом не складывались. Однако власти Молдавии поступают иначе.

«Идут бездумно, глупо, дико против своих собственных граждан, которые хотят развивать отношения с Россией, потому что они здесь работают, потому что у них совместные семьи, потому что они наши естественные соседи», — возмутилась Захарова.

По ее словам, действия властей Молдавии — это «политический заказ США», так как они получают деньги за разжигание русофобских настроений среди местных жителей. При этом Захарова выразила уверенность, что есть отдельные политики, у которых русофобия «прошита», и они «могут сами доплатить, лишь бы у них была возможность сделать какую-нибудь пакость Москве или россиянам».

Однако главной причиной, по которой власти Молдавии мешают гражданам РФ голосовать на выборах лидера российского государства, Захарова считает деньги от США.

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