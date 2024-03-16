Заместителя государственного секретаря США Викторию Нуланд после ее отставки сменит такой же русофоб, надеяться на другой вариант было бы наивным. Такое мнение выразил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, пишет РИА Новости.

«В США достаточно русофобов и ненавистников России. Конечно, лично Нуланд сделала много вещей. Но было бы очень наивным ожидать, что кто-то, кто ее сменит, станет вдруг голубем мира», — сказал он.

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Полянский добавил, что Россия продолжит действовать по своему усмотрению, кто бы ни занял ее место, потому что сейчас в приоритете Москвы — выполнение целей специальной военной операции. Все остальное — вторично, подчеркнул он.

Виктория Нуланд приобрела известность еще во время событий на Украине в феврале 2014 года. Тогда она запомнилась публике тем, что кормила активистов майдана печеньем. Позже сама Нуланд рассказала, что раздавала участникам сэндвичи, а не печенье, причем еда доставалась не только демонстрантам, но и бойцам спецподразделения «Беркут». Позднее она признавалась, что США истратили порядка 5 миллиардов долларов на то, чтобы изменить геополитическую ориентацию значительной части общества Украины.