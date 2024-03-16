Вашингтон выбрал армию Киева в качестве оружия против России, хотя в последнее время там не скрывают, что флот Вооруженных сил Украины «трещит и сыпется». Об этом рассказал посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в интервью РИА Новости.

Дипломат заявил, что власти США не проявили никакого сожаления по поводу убийства граждан РФ и уж тем более не выразили его Москве. Вместо этого Вашингтон «льет грязь и оскорбления по любому поводу» в сторону России и не собирается останавливаться, указал Антонов.

«Последнее время американский официоз стал признавать, что фронт трещит. Начинает сыпаться. Постоянно слышим об успехах российских войск по освобождению населенных пунктов по линии соприкосновения», — подчеркнул он.

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Антонов считает, что Вашингтон начинает понимать, что в будущем ситуация будет лишь усугубляться. По его словам, Киев очень близок к поражению, и это становится очевидным.

«Америка избрала Украину в качестве средства и, если хотите, оружия против нашей страны. Реализована давняя мечта русофобов. Славяне убивают славян», — подчеркнул посол.

Он добавил, что русофобия уже отравила многие страны по соседству с РФ, а США намерены «обескровить» или «раздробить» Россию и намереваются использовать для этого любые средства.