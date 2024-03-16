В МИД объяснили оскорбления Байдена в адрес Путина нехваткой лекарств в США
Президент США Джо Байден грубо высказывается в адрес российского лидера Владимира Путина из-за нехватки лекарств в Белом доме. Так оскорбления в адрес главы России Мария Захарова в беседе с «Известиями».
«Очевидна нехватка в Белом доме российских лекарств, за которыми Байден предлагал всем ехать в Москву. Подкинем», — подчеркнула она.
Байден вновь оскорбил Путина в публичном выступлении
Ранее американский лидер во время праздничного обеда в Ирландии, рассуждая о Конгрессе и помощи Украине, оскорбил Путина. Скандальное заявление глава Белого дома сделал, когда выразил мнение, что большинство конгрессменов якобы готовы утвердить его запрос об ассигнованиях для Киева. Политик назвал российского коллегу «бандитом».
Lenta.ru: главные новости