Франции не грозит никакая угроза в случае поражения Украины, все обратные заявления не следует воспринимать серьезно. Такое заявление сделал сенатор Алексей Пушков заявил в своем Telegram-канале, передает РИА Новости.

Ранее лидер Франции Эммануэль Макрон заявил, что конфликт на Украине имеет экзистенциальное значение для Европы. Он признал, что сегодня армия Украины в невыгодном положении и вынуждена отступать, а контрнаступление принесло не те результаты, которых от него ожидали. При этом он подчеркнул, что Париж никогда не перехватит инициативу в боевых действиях на Украине.

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Пушков обратил внимание на то, что Макрон усмотрел в возможном поражении Украины «экзистенциальную угрозу» для Франции, то есть угрозу для самого существования своего страны.

«Но как может быть опасным для Франции поражение далекой страны, находящейся от нее в 2,5 тысячах километров и никогда не имевшей для Франции никакого значения, даже торгового?!» — задался вопросом сенатор.

Он заявил, что экономические отношения Украины и Франции не были сильно развиты даже в самые благополучные времена. Пушков подозревает, что недавние заявления Макрона и его премьера связаны с заданием от «влиятельных международных сил», которые велели им «готовить Европу к посылке войск на Украину».