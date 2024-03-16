В Крыму рассказали об историческом позоре новой военной коалиции Запада
Новую коалицию стран Запада по поставкам дальнобойного оружия Украине ждет «исторический позор». Такое мнение выразил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе переговоров он заявил о необходимости создания коалиции по поставкам в помощь Киеву дальнобойной артиллерии. Решение должно приниматься в рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн.
«Эту коалицию ждет крах, поражение и исторический позор. История помнит не одну коалицию, создаваемую западными странами против России, и то, к какому бесславному концу они пришли», — подчеркнул Гемпель.
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Он добавил, что создание такого объединения только ускорит развал Европейского союза.
Гемпель обратил внимание на то, что Россия, как страна с многовековой историей, пережила множество враждебных коалиций, следовательно, переживет и эту.
«Пора уже западным стратегам уяснить и зарубить себе на носу, что с Россией можно только договариваться и дружить», — сказал тот и выразил уверенность, что война с Россией неизбежно закончится поражением.