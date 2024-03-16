Новую коалицию стран Запада по поставкам дальнобойного оружия Украине ждет «исторический позор». Такое мнение выразил глава комитета парламента Крыма по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель в беседе с РИА Новости.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц встретился с лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом Польши Анджеем Дудой. В ходе переговоров он заявил о необходимости создания коалиции по поставкам в помощь Киеву дальнобойной артиллерии. Решение должно приниматься в рамках встреч стран НАТО и их союзников на авиабазе Рамштайн.

«Эту коалицию ждет крах, поражение и исторический позор. История помнит не одну коалицию, создаваемую западными странами против России, и то, к какому бесславному концу они пришли», — подчеркнул Гемпель.

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Он добавил, что создание такого объединения только ускорит развал Европейского союза.

Гемпель обратил внимание на то, что Россия, как страна с многовековой историей, пережила множество враждебных коалиций, следовательно, переживет и эту.