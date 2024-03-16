Полянский обвинил Запад в попытке вмешательства во внутренние дела РФ

Заявления западных дипломатов в СБ ООН, которые раскритиковали выборы президента России, следует считать попытками вмешательства во внутренние дела РФ. Такое заявление сделал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, передает РИА Новости.

Агентство напоминает, что на минувшем заседании СБ ООН ряд дипломатов и их союзников выразили мнение, что в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях прошли «липовые выборы».

«Я не буду комментировать прозвучавшие в этом зале абсолютно беспардонные попытки вмешательства во внутренние дела нашей страны», — указал Полянский.

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Он добавил, что авторы высказываний о неправомерных выборах в РФ «сами себя изобличили», и их слова останутся в протоколе заседания.

Полянский подчеркнул, что выборы в России продлятся три дня и, «нравится это кому-то или нет», затронут и новые регионы РФ.

«Голосование пройдет в полном соответствии с Конституцией РФ. Я поздравляю с этим жителей ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, выбирающих сегодня вместе со всеми нами свое будущее» — заявил он.

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН также поздравил жителей Крыма, которые десять лет назад выбрали присоединение к России.