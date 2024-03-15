Антонов: США являются участником конфликта на Украине

Поставки Вашингтоном Киеву дальнобойных вооружений доказывают, что США являются участником конфликта на Украине. Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил посол России в Соединенных Штатах Анатолий Антонов.

Он отметил, что несколько лет назад США передавали Украине лишь легкое и стрелковое оружие, а сейчас речь идет о ракетных системах, чьи снаряды бьют по городам РФ.

«Убийство российских людей — это ответственность американских властей», — заявил Антонов.

Также посол обвинил США в попытках вербовать российских дипломатов. По словам Антонова, речь идет о массовой рассылке вербовочных предложений на личные телефоны и провокационных подходах к сотрудникам в публичных местах.