Захарова заявила об активизации Запада на фоне выборов в России

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что западные страны активизировались на фоне выборов президента России, передает РИА Новости.

Она отметила, что тема выборов в данный момент актуальна и не только для России.

«Это, наверное, беспрецедентный случай, но за нашими российскими выборами, когда мы выбираем своего президента, не просто наблюдает весь мир, а мы видим, как маленькая его часть, знаете, «мал клоп, да вонюч», пытается все время что-то нам испортить, навредить всячески», — сказала Захарова.

По ее словам, «с точки зрения какой-то на грани диверсии активизации» Запада — это «беспрецедентная история».

До этого РИА Новости со ссылкой на источник сообщало, что страны Евросоюза планируют опубликовать совместное заявление по президентским выборам в России 18 марта, эту тему будут обсуждать на полях встречи глав МИД сообщества в Брюсселе.