ЦИК озвучил итоговую явку в первый день выборов

Итоговая явка в первый день выборов президента России составила 35,4%, следует из данных на сайте Центральной избирательной комиссии РФ. Информация актуальна на 21:00 мск.

Ход голосования — 35,4%, — указывается на сайте Центризбиркома.

Песков объяснил голосование Путина онлайн

Как сообщал днем заместитель председателя Центризбиркома Николай Булаев, в первый день проведения выборов президента России к процедуре голосования присоединилось уже около 27 млн человек. По его словам, количество испорченных бюллетеней на не высоком уровне.