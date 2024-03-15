Путин отреагировал на смерть Александра Ширвиндта

Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил слова соболезнования родным и близким умершего в возрасте 89 лет народного артиста России Александра Ширвиндта. Соответствующее заявление в пятницу, 15 марта, сделал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

© Администрация президента РФ

— Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Ширвиндта. Он направит телеграмму соболезнований его родным и близким, — приводит слова официального представителя Кремля РИА Новости.

Незадолго до этого художественный руководитель Театра сатиры Сергей Газаров сообщил, что Александр Ширвиндт умер в больнице.

Ширвиндт родился 19 июля 1934 года в Москве. В семье будущего актера царила творческая атмосфера, поскольку отец Александра Ширвиндта был скрипачом, выступающим в Большом театре, а мама — актрисой, ученицей выдающегося театрального режиссера Владимира Немировича-Данченко.

В возрасте 22 лет уже сам Ширвиндт окончил Театральный институт имени Бориса Щукина. Тогда же он дебютировал в кино в фильме «Она любит тебя!». С 2000 года Александр Ширвиндт работал театральным режиссером Московского театра сатиры.