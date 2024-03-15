В России ответили на заявления Макрона о ходе украинского конфликта

Президент Франции Эммануэль Макрон сегодня исполняет роль провокатора в конфликте на Украине, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Так в беседе с «Лентой.ру» он ответил на заявления французского лидера о ходе украинского кризиса и о передаче Крыма под контроль Киева.

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«Макрон не совсем верно и правильно понимает то, что происходит на Украине, какова ситуация с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и какие возможности у Украины вернуть Крым. Он просто не понимает, что тем самым он обрекает эту страну и ее население, по сути, на уничтожение. Потому что Россия ни при каких условиях из Крыма никогда не уйдет. Это исконно Русская земля», — осудил Макрона Джабаров.

Политолог прокомментировал заявление Макрона о Крыме

По словам сенатора, заявления французского лидера об украинском конфликте «не вписываются ни в какие рамки».

«Я думаю, что у него, к сожалению, какой-то сдвиг произошел, который не подобает нормальному политику, причем политику, который возглавляет ядерную державу. Урок Африки ему впрок не пошел. Он даже не смог справиться с вооруженными силами ряда африканских стран, а пытается оказать какую-то мощную помощь Украине в борьбе с Россией. Пусть попробует», — добавил он. После [императора] Наполеона Бонапарта Франция никогда не была слаба так, как сейчас. Макрон абсолютно никакого уважения не вызывает у серьезных политиков. Это человек, который не созрел для роли президента такой большой державы, которой является Франция. Я думаю, что его судьба в ближайшее время будет решена французским народом

Ранее Эммануэль Макрон заявил, что Крымский полуостров должен быть снова признан частью Украины для достижения прочного мира. По словам французского лидера, если Россия выиграет в конфликте на Украине, то «доверие к Европе будет сведено к нулю».

Также Макрон заявил, что Франция готова ответить на возможную эскалацию со стороны России. Он сказал, что Париж способен принять решения, которые гарантируют, что Москва никогда не победит.