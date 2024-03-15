Путин оценил позицию российских вооруженных сил в зоне СВО

Российские военнослужащие шаг за шагом добиваются решения поставленных задач в зоне СВО, заявил президент России Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза. Парламентская газета

"Российские вооруженные силы уверенно удерживают инициативу и шаг за шагом, проявляя мужество и героизм, добиваются решения поставленных перед ними боевых задач, создают таким образом необходимые, базовые условия для обеспечения безопасности России, внутриполитической стабильности нашего государства, а в конечном счете и для достижения всех целей национального развития, для будущего нашей Родины, которые несмотря ни на какие потуги наших врагов и недоброжелателей будут вне всяких сомнений надежно обеспечены", - сказал глава государства. ТАСС

Президент подчеркнул, что до 95% ракет и снарядов противника, выпущенных по избирательным участкам, отражаются системами ПВО. ТК "Звезда"