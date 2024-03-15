Путин назвал процент сбиваемых над Россией ракет и снарядов

Около 95 процентов ракет и снарядов противника уничтожается российскими системами противовоздушной обороны (ПВО). Об этом заявил президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Видео вступительного слова главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

«Около 95 процентов ракет и снарядов противника уничтожаются нашими средствами ПВО. Тем не менее, у нас, к сожалению, есть и пострадавшие среди мирных граждан», — сказал глава государства.

Президент пообещал оказать всем пострадавшим и их семьям необходимую помощь.