Путин заявил о побеге атаковавших Россию бойцов ВСУ с потерями

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), атаковавшие территорию России, бежали с большими потерями. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза. Видео вступительного слова главы государства опубликовал Telegram-канал Кремля.

Комментируя попытки ВСУ пересечь российско-украинскую границу, Путин заявил, что противник не имел успехов ни на одном из направлений.

«Везде отброшен и отошел, а точнее бежал с большими потерями. Среди личного состава около 60 процентов, по бронетехнике — свыше 50 процентов», — сообщил президент.

Путин подчеркнул, что целью этих атак была попытка помешать выборам президента России.

Ранее Минобороны России отчиталось, что за трое суток с 12 по 14 марта при попытках прорвать границу России ВСУ потеряли более 1,5 тысячи человек, в том числе 500 — безвозвратно. Также уничтожено 18 украинских танков и 23 бронированные машины.