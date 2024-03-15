Выборы Президента России обсудят в Брюсселе 18 марта

Страны Евросоюза планируют 18 марта опубликовать совместное заявление по выборам в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейский источник.

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Собеседник информагентства добавил, что представители стран ЕС обсудят выборы Президента РФ на полях встречи министров иностранных дел в Брюсселе. Она состоится в понедельник.

Президентские выборы в России проходят с 15 по 17 марта. Как ранее отметил глава Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, голосование вызывает интерес у зарубежной общественности — в РФ приехало много иностранных наблюдателей.

Как ранее сообщала «Парламентская газета», наблюдателей от ОБСЕ на выборы не пригласили. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова объяснила, что эта организация требует от нашей страны демократичности, но сама при этом «непрозрачна и недемократична».