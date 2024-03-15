Международный наблюдатель из Франции Иван Бенедетти заявил журналистам, чтобы выборы в России организованы очень качественно и опровергают все заявления французской прессы о нелегитимности.

"То, что я увидел - это <...> очень четкая, очень хорошая, очень правильная организация всего процесса. Для населения в целом - это не просто возможность выполнить свой гражданский долг, а это своего рода акт патриотизма, потому что когда участок открылся, заиграл гимн России, и люди, которые приходили, они были преисполнены желания голосовать и участвовать в будущем своей страны. И, безусловно, организация подобного масштабного процесса - это то, чему стоит завидовать и удивляться", - сказал он, находясь в Новосибирске.

Бенедетти констатировал, что во Франции свободная пресса, к сожалению, отсутствует.

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"Поэтому данные выборы они сегодня называются выборами нечестными, выборами не легитимными, поэтому для меня было очень важно приехать сюда и своими глазами увидеть то, что происходит на самом деле", - поделился он.

Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владимир Путин, Владислав Даванков, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.